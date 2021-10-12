Tarihçi yazar Hayati İnanç mezun olduğu Aydın Lisesi’ndeki ’Kariyer Günleri’ne konuk oldu

Türkiye’nin dört bir yanında yapmış olduğu programlarla vatandaşlara Divan Edebiyatı sevgisini aşılayan Hayati İnanç, Aydın Lisesi’nin düzenlemiş olduğu ’Kariyer Günleri’ programına konuk oldu.

Aydın Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Tarihçi Yazar Hayati İnanç’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erol Barut, Okul Müdürü Serkan Akyol, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

1977 yılı Aydın Lisesi mezunu olan İnanç, öğrencilere hayat ile ilgili nasihatlerde bulundu. Programda öğrencilere kendisinin de Aydın Lisesi mezunu olması sebebiyle aynı sıralardan geçtiğini ve hayatta başarılı olmanın çok çalışmak olduğunu belirten İnanç, hayatta mutlu olmanın formülünü de paylaştı. Mutluluğun formülünü dört maddede özetleyen İnanç, "Gençler işte geldik gidiyoruz. Giderken de akılda kalıcı sözler edelim. Şimdi size bu dünyada mutlu olmanın formülünü veriyorum. İyi dinleyin, ezberleyin tam dört madde. Bunları uygularsanız mutlu olursunuz. İlk madde Allah’ı unutma, ölümü unutma, yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü unut. Bunları uygularsanız dünyanın en mutlu insanı olursunuz" dedi. Program sonunda salonu dolduran öğrenciler tarafından büyük alkış alan İnanç’a Okul Müdürü Akyol tarafından günün anısına çiçek ve okul rozeti takdim edildi.