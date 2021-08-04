banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Bir muhtarın gözyaşları!
Bir muhtarın gözyaşları!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!

Tarih olan telefon kulübeleri şimdilerde amacı dışında kullanılıyor

Bir zamanların en değerli iletişim aracı olan ve günümüzde unutulmaya yüz tutan telefon kulübeleri şimdilerde amacı dışında kullanılmaya başlanırken, Aydın’da boş kalan bir telefon kulübesinin adeta çay ocağına dönüştüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

AYDIN 04.08.2021, 12:29
Tarih olan telefon kulübeleri şimdilerde amacı dışında kullanılıyor

Bir zamanların en değerli iletişim aracı olan ve günümüzde unutulmaya yüz tutan telefon kulübeleri şimdilerde amacı dışında kullanılmaya başlanırken, Aydın’da boş kalan bir telefon kulübesinin adeta çay ocağına dönüştüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Önceden her köşe başında bulunan ve insanların tek iletişim aracı olan ankesörlü telefonlar, cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte artık tarih olmaya başladı. Bir zamanlar önünde uzun kuyrukların oluştuğu ankesörlü telefonlardan yeni nesil de vazgeçince, sokaklarda bulunan telefon kulübeleri amacının dışında kullanılmaya başlandı. Aydın’ın Efeler ilçesinde seyyar bir işletmecinin tezgahı yanında bulunan telefon kulübesine semaver koyarak adeta bir çay ocağına çevirmesini gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Dışarıdan bakınca telefon kulübesi yaklaşınca adeta çay ocağı olan görüntü vatandaşların ilgisini çekiyor.
Yorumlar (0)
31°
açık