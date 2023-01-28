Tabakhane Deresi’nde sular yükseldi

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de etkili olan sağanak yağışın ardından yağmur suları Tabakhane Deresi’ni coşturdu.

Aydın genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, etkili olan sağanak yağış sonrasında uzun zamandır sığ olan Tabakhane Deresi’nde de su seviyesi gözle görülür derecede yükseldi. Dağlardan gelen sular ile sokaklarda bulunan mazgallar ile dereye akan yağmur suları dereyi coştururken, suyun debisinin de arttığı gözlemlendi. Yağışlarla birlikte şu ana kadar şehir merkezinde herhangi bir taşkın ve olumsuzluk yaşanmazken, yağan yağmurlar da doğal kaynakları besliyor.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarını mevsim normallerinde seyretmesi ve yağışlı havanın yarından itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.