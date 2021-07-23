Tabakhane Deresi çöplüğe döndü

Aydın’ın Efeler ilçesinden geçen Tabakhane Deresi, duyarsız vatandaşlar tarafından kirletilmeye devam ediyor. Defalarca temizlenen dere yine çöplüğe dönerken vatandaşlar dereyi kirletenlere yaptırım uygulanmasını istiyor.

Paşa Yaylası’ndan doğup ve Efeler ilçesinin içinden geçerek Menderes Nehri’ne dökülen Tabakhane Deresi ve çevresindeki çiçeklikler adeta çöplüğe dönüştü. Her gün binlerce kişinin gelip geçtiği Zafer Meydanı’nda ağırlıklı olan çöpler, çevre sakinlerini de canından bezdirdi. Evsel atıkların yanı sıra; giyim mağazalarının kullandığı cansız mankenin de atıldığı görülen derenin çevresinde iş yeri bulunan esnaflar ve vatandaşlar, hem kötü görüntüden hem de kokudan dolayı duruma tepki gösterdi. Kötü görüntünün Aydın’a yakışmadığını ifade eden çevreci vatandaşlar, dereye çöp atanlara yaptırım uygulanmasını gerektiğini ifade etti.

Derenin belediye ekipleri tarafından temizlendiğini ancak çok geçmeden yine duyarsız insanlar tarafından kirletildiğini ifade eden vatandaşlar, çevreyi kirletenlerin tespit edilerek cezalandırılmasını istiyor.