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TAB Genel Başkanı Şahin; "Arılarımız ölmesin"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Neonicotinoid grubu pestisitlerin bakanlıkça kullanım sürelerinin uzatılması hakkında kararına ilişkin, arıların ölmemesi için bakanlığın bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerektiğini söyledi.

AYDIN 06.02.2021, 12:14
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TAB Genel Başkanı Şahin; "Arılarımız ölmesin"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Neonicotinoid grubu pestisitlerin bakanlıkça kullanım sürelerinin uzatılması hakkında kararına ilişkin, arıların ölmemesi için bakanlığın bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıllardaki arı ölümlerini hatırlatan TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, “2018 öncesinde de 2016-2017 yıllarında ciddi arı ölümleri oldu. Özellikle Çukurova’da, Adana, Hatay ve Mersin Bölgesinde. Buralarda bakanlığımız tarafından değişik tarihlerde çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar sonunda spekülatif ifadeler oldu ama aklın yolu birdir. Burada tohum kaplama ilaçlarından bu arılarımızın öldü. Arıcılarımızın dirençleri değişik premikslerden bozuldu.Tohum kaplama ilaçlarından arılarımızın öldüğü Çukurova’da, Konya’da Ayçiçeğinde Trakya’da Ayçiçeğinde bunlar belgelenmiştir. Bununla ilgili biz gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bakanlığımızla beraber analizleri yaptırıldı. 2018 yılının Aralık ayına kadar yani yasaklamaya kadar bu çalışmaların alt yapısı TAB’ın takibiyle ortaya konmuştur. Bu noktada bakanlığımıza yüzbinlerce arımızı kurtardığı için binlerce teşekkür ettik. Müteşekkir olduk kendilerine. O günden bugüne kadar da orda bu ilaçların kullanımı yasaklanmıştır. Bizim 2019-2020 yılında münferit arılarımız öldü. 2020 yılında böyle bir arı ölümleriyle karşılamadık" dedi.

İçinde bulunduğumuz 2021 yılında hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Başkan Şahin, "26 Aralık 2020 tarihinde bakanlıkça yazılan bir ifadeyle, Neonicotinoid grubu pestisitlerin gerek tarım alanlarında gerekse tohumda kullanılmasının 1 yıl daha uzatıldı. Burada biz bakanlığımıza, ilgili genel müdürlüklerimize ve emeği geçen herkese ilk gün ne kadar teşekkür ettiysek, şu anda da sormak istiyoruz. Siz tekrar yüzbinlerce arımızı mı öldürmek istiyorsunuz? Burada bir akıl tutulması yaşanıyor. Biz TAB olarak arılarımız ölmesin diyoruz. Doğayı kirletmeyin. Doğayı kirletirseniz üretilecek ballarda kalıntının müsebbibi bu evraka imza atanlar olacaktır. Bunu açık ve net söylüyorum. Bakanımıza da bu konuyu çok yakın zamanda ileteceğiz yüz yüze. Bu işin takipçisiyiz. Bu işin çözülmesini istiyoruz. Eğer ki arı ölürse doğadaki sizin o meyveleriniz, sizin o bitkileriniz çürüyüp kaybolacaktır. Orada tohumcuların sahip çıkmasıyla bunu yapabiliyorsanız 72 bin arıcı da bu ekmeğine sahip çıkacaktır" diye konuşarak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ve ilgili genel müdürlerden bu konuda bir anlayış sergilemesi gerektiğini ifade etti.
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