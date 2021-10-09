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Süt ürünleri işletmesindeki yangın söndürüldü

Aydın’ın Efeler ilçesindeki süt ürünleri işletmesinde çıkan yangın söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

AYDIN 09.10.2021, 11:13
Süt ürünleri işletmesindeki yangın söndürüldü

Aydın’ın Efeler ilçesindeki süt ürünleri işletmesinde çıkan yangın söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangı Ata Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim Bulvarı üzerindeki süt ürünleri işletmesinin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürerek, soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle işletmede maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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