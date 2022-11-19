Süt kamyonetinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde süt kamyonetinin çarptığı 70 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Koyuncular Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AFT 127 plakalı süt kamyoneti, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada 70 yaşındaki Hüseyin Ulaşkan’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Ulaşkan ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ulaşkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ulaşkan’ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.