Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın karşı şeride geçerek 2 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Söke-Didim Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke’den Didim istikametine seyir halinde bulunan S.H. yönetimindeki 33 AJC 223 plakalı tır, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeritten Söke istikametine seyir halinde olan 06 EMR 33 plakalı jeep ile 34 CRU 238 plakalı ticari araca çarpan tır ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Mustafa Terzioğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de araç içerisinde sıkışan yaraları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.