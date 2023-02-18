Sürat teknesi motoru çalan şüpheli yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde bir iş yerinden sürat teknesi motorunu çalan şüpheli jandarmanın yaptığı çalışma ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesinde işyeri bulunan M.T isimli şahsa ait dükkanının önünde sürat teknesi motoru çalınması sonrası çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Asayiş ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik 16 adet kameradan 35 saat görüntü incelemesi sonucu K.D. isimli şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilerek yakalandı. Ele geçirilen malzeme sahibine teslim edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.