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Şüpheli şahsın üstünden uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde devriye görevi yapan bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi.

AYDIN 08.09.2021, 10:43
Şüpheli şahsın üstünden uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde devriye görevi yapan bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle’de devriye gezen bekçiler şüphelendikleri bir şahsa dur ikazında bulundu. Kaçmaya başlayan şahıs kısa süren kovalamaca sonrası yakalandı. Şahsın üzerinde yaptıkları aramada bir poşet esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.A. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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