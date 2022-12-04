Şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin hareketlerinden şüphelenerek durdurduğu şahsın yapılan üst arasında uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi’nde gerçekleştirilen devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilen F.K. isimli şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan kaba aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi. Şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.