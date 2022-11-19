Şüpheli şahsın kullandığı araçtan uyuşturucu madde çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir şahsın kullandığı araçtan 312 gram kubar esrar ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imalı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Sailer Mahallesi’nde E.E. isimli şüpheli şahsın kullandığı araç jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 312 gram kubar esrar ele geçirildi. E.E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şahsın hastanede yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.