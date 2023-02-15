Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirdi

Aydın’ın Germencik ilçesinde farklı tarihlerde jandarma tarafından yapılan devriye faaliyetleri çerçevesinde hareketlerinden şüphelenilen 3 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Gümüşyeni Mahallesi’nde farklı tarihlerde gerçekleştirdikleri devriye faaliyeti esnasında hareketlerinden şüphelendikleri, A.E., K.D. ve N.B. isimli şüphelileri durdurdu. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.