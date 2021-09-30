banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kadıköy'de minibüsçülerin 'ölüm durağı' tepki çekiyor
Kadıköy'de minibüsçülerin 'ölüm durağı' tepki çekiyor
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!

Şüpheli kamyonetten nargile tütünü çıktı

Bir istihbaratı değerlendiren Kuşadası polisi, durdukları kamyonette yaptıkları aramada çok sayıda bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.

AYDIN 30.09.2021, 18:27
Şüpheli kamyonetten nargile tütünü çıktı

Bir istihbaratı değerlendiren Kuşadası polisi, durdukları kamyonette yaptıkları aramada çok sayıda bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gelen istihbarat doğrultusunda, Kuştur polis noktasında 09 AE... plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Araç sürücüsü H.G., kelepçe ile zapt edildikten sonra kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada 40 koli 250 gramlık 1440 adet bandrosüz nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürüldü.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P