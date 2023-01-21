Şüpheli hareketleri ele verdi, jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir şahsın şüpheli hareketleri sonrası gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Olay Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydana gelen hakaret ve kavga olayına jandarma ekipleri müdahale etti. Müdahale esnasında olayın şüphelisi H.Ş. isimli şahsın hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli H.Ş.’nin sağlık kuruluşunda yapılan testinde, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.