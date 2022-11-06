Son Dakika
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Kuzeyboru: 2
2022-2023 Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kuzeyboru’ya 3-2 mağlup etti.
AYDIN 06.11.2022, 17:40
2022-2023 Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kuzeyboru’ya 3-2 mağlup etti.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Necmi Avcı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Selin, Merve Nur, Fatma, Berra, Özlem, Özge Nur, Emine, Semra, Çağla, İdil Naz, Aslıhan, Anna, Sara, Sasa
Antrenör: Alper Hamurcu
Kuzeyboru: Dilek, Silva Ana, Arelya, Merve, Miroslava, Polina, Ezgi, Valentine, Sabriye, Ceren, Nursevil, Yasemin, Hanna
Antrenör: Mehmet Kamil Söz
Setler: 25-22, 18-25, 25-22, 19-25, 15-10
Süre: 133 dk. (27, 28, 30, 28, 20)