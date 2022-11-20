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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - İlbank: 0

Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı İlbank’ı 3-0 mağlup etti.

AYDIN 20.11.2022, 16:34
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - İlbank: 0

Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı İlbank’ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Selin, Merve Nur, Fatma, Berra, Özlem, Özge Nur, Emine, Semra, Çağla, İdil Naz, Aslıhan, Anna, Sara, Sasa

Antrenör: Alper Hamurcu

İlbank: Sude, Selen, Eylül, Fatma Nur, Sinem, Aysun, Melda, Suna, Aybüke, Tuğçe, Ecesu, Sena, Aysın, Ceren

Antrenör: Mehmet Duygun

Setler: 21-16, 25-22, 25-21

Süre: 73 dakika (21, 27, 25)

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