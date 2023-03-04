Sultanhisar’da tarihi sikke ele geçirildi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde 12 adet çeşitli dönemlere ait tarihi sikke ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu madde satıcısına yönelik çalışma yapıldı. Sultanhisar ilçesinde O.K isimli şahsa ait arabada yapılan aramada, 12 adet Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait sikke, 9 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.