Sultanhisar’da 300 kişilik spor salonunun temeli atıldı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yapılması planlanan 300 kişilik spor salonunun temeli atıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki spor yatırımları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Sultanhisar’a yapılması planlanan 300 kişilik kapalı spor salonunun temeli atıldı. Sultanhisar Spor Salonu’nun en kısa sürede tamamlanması beklenirken yan tarafına da Gençlik Merkezi yapılması planlanıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu ve ilçe protokolü Sultanhisar Spor Salonu’nun temel atmasında bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığımızca yapılacak 300 kişilik Spor Salonu ve Gençlik Merkezi Sultanhisar’a yakışacak muhteşem eserler. Gençliğimize hayırlı olsun” ifadeleri yer aldı.