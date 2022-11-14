Sulama kapaklarına zarar verdi jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Söke ilçesinde 9 adet sulama kapağına zarar veren şüpheli şahıs, jandarmanın araştırması sonucu yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, suç olaylarının önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi Gölbent Ovası içerisinde bulunan kamuya ait 9 adet sulama kapağına zarar verildiği tespit edildi. İlgili kuru yetkilisinin bilgi vererek şikayetçi olmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri araştırma başlattı. Olayın ardından çevre araştırması ve farklı noktalardan alınan 50 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından ekipler, olayı gerçekleştirenin M.G. olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, M.G.’yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.