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Sulama kanalındaki çöpler çıkarıldı, yol kenarına bırakıldı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki sulama kanalında ortaya çıkan çöpler temizlendikten sonra yol kenarına bırakıldı.

AYDIN 06.07.2021, 10:19
Sulama kanalındaki çöpler çıkarıldı, yol kenarına bırakıldı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki sulama kanalında ortaya çıkan çöpler temizlendikten sonra yol kenarına bırakıldı.

Efeler’deki çiftçilerin can suyu olan ve Büyük Menderes Nehri’nden beslenen hayvan pazarı mevkiindeki su kanalında açığa çıkan çöpler, çevre ve görüntü kirliliği oluşturdu. Konu ile ilgili yapılan haberin ardından su kanalındaki çöpler ile ilgili bulunan çözüm düşündürdü. Sulama kanalından çıkarılan çöplerin, bertaraf tesislerine götürülmesi yerine yol kenarına konulduğu görüldü. Çöpler ile ilgili bulunan çözüm görenlerin tepkisini çekerken, yol kenarına bırakılan çöplerin de rüzgar ile birlikte tekrar su kanalına düştüğü görüldü. Kartonlar, şişeler, kapaklar gibi birçok çöp kanal ızgaralarından çıkarılıp yol kenarına koyulmasıyla ortaya çıkan görüntü ise adeta bir çöplüğü andırdı.

Suyun önemine dikkat çekildiği bu dönemde, Aydınlı üreticilerin can damarları olan sulama kanallarına çöp atılmaması konusunda da duyarlılık çağrısında bulunan vatandaşlar, yol kenarına bırakılan ve kanala tekrar düşen çöplerin toplanmasını istedi.
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