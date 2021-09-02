banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Twitter'dan yeni özellik: 'Süper takip' nedir?
Twitter'dan yeni özellik: 'Süper takip' nedir?
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu

Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği’nde görev yapan itfaiye çavuşu 20 metrelik su kuyusuna düşen yavru kediyi kuyuya inerek kurtardı.

AYDIN 02.09.2021, 11:16
Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği’nde görev yapan itfaiye çavuşu 20 metrelik su kuyusuna düşen yavru kediyi kuyuya inerek kurtardı.

Olay, Atça Mahallesi’ndeki bir iş yerinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyudan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri içerisinde su bulunan 20 metrelik kuyudan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Hayvanı bulunduğu yerden çıkartabilmek için kuyuya inen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği’nde görevli itfaiye çavuşu kediyi yakalayıp yukarıdan sarkıtılan sepetin içerisine koyarak kuyudan çıkartılmasını sağladı. Bir süre sonra kendisi de kuyudan çıkan itfaiye çavuşu korkan kediyi sevip sakinleştirdikten sonra serbest bıraktı.

Yorumlar (0)
31°
açık