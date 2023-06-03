Su baskınlarından etkilenen vatandaşların imdadına jandarma ekipleri koştu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gece saatlerindeki yoğun yağış nedeniyle su baskınları oluşurken, jandarma ekipleri vatandaşın yardımına koştu.

Nazilli Demirciler Mahallesi’nde gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskınında bir evin bahçesinde tesfiye maksatlı örülen duvar yıkıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmaması teselli kaynağı olurken, su baskınından etkilenen vatandaşlar temizlik çalışması başlattı. Mahalle genelinde su baskınlarının zarara yol açtığı yol güzergahında gerçekleştirilen çalışmalara jandarma ekipleri de destek verdi. Temizlik ve yol yapım çalışmalarının sürdüğü bölgede, jandarma ekipleri de vatandaşların işlemlerine yardımcı oluyor.