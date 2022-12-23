Stajyer olarak girdiği eczaneni patronu oldu

Aydın’da 50 yıldır hizmet veren Sağlık Eczanesi’nde 4 yıl önce staja başlayan Raziye Şule Cengiz, stajyer olarak işe başladığı eczanenin patronu oldu. Eczaneyi 50 yıldır işleten ve işini ehline devretmenin gururunu yaşadığını belirten Aydın’ın en kıdemli eczacısı Necla Akdeniz, sağlık eczanesinde hizmetlerin sağlıklı bir şekilde devam edeceğine inandığını söyledi.

Aydın Efeler Doğu Gazi Bulvarı üzerinde hizmet veren Aydın’ın en eski eczanelerinden biri olan Sağlık Eczanesi düzenlenen törenle yeni sahibine devredildi. Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, Aydın eski Milletvekillerinden Mehmet Erdem ve sağlık camiasının yoğun ilgi gösterdiği açılışta Aydın’ın sağlık sektöründe simge ismi haline gelen eczanenin isminin değişmeyeceği belirtildi.

Sağlık sektöründe hizmet vermeyi bir uğraştan öte insana verilen değer olarak gördüğünü belirten genç eczacı Raziye Şule Cengiz, kendisinin bu günlere gelmesinde emeği olan başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür etti.

Eczacılığın bilinen tarihi her ne kadar 14 Mayıs 1839 olarak bilinse de insanlık tarihi kadar geçmişi olan bir mesleği icra ettiklerini belirten Sağlık Eczanesi’nin yeni sahibi Raziye Şule Cengiz, “Eczacılık çocukluğumdan beri hayalimdeki meslekti. Üniversite tahsilimden sonra Necla Ablamızın yanında staja başladım. Stajımı tamamladıktan sonra burada işe başladım. Şimdi de 50 yıllık usta bir eczanın elinden bu eczaneyi devralmanın mutluluğunu yaşıyorum” diyerek insanlara faydalı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.