banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
DSÖ acil toplanıyor!
DSÖ acil toplanıyor!
Türk donanmasının hayalet gücü
Türk donanmasının hayalet gücü
Gol kralının yeni adresi belli oldu
Gol kralının yeni adresi belli oldu
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı

Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyonası Efeler’de başladı

Efeler Belediyesi ile Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliği ile düzenlenen ’Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyona’sı başladı.

AYDIN 21.05.2022, 16:10
Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyonası Efeler’de başladı

Efeler Belediyesi ile Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliği ile düzenlenen ’Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyona’sı başladı.

21-22 Mayıs tarihlerinde küçükler ve gençler kategorisinde, lider ve hız branşlarında, Balkan ülkelerinden sporcuların birbirleriyle mücadele edeceği Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyonası Efeler’de düzenlenen yürüyüşle başladı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Spor Tırmanış Türk Milli Takımı, şampiyona için Efeler’e gelen yabancı sporcular, antrenörler ile Adnan Menderes Bulvarı’ndan, yarışlara ev sahipliği yapan olimpik tırmanma duvarının bulunduğu Pınarbaşı Mesire Alanı’na yürüdü. Türk bayrakları, müzikler ve marşlar eşliğinde devam eden yürüyüş renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Atay, yürüyüş sırasında karşılaştığı esnaflarla da selamlaşıp, hayırlı işler diledi, kendilerini Balkan Şampiyonası’na davet etti.

Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyonası’nın açılışı, yürüyüşün ardından Başkan Atay tarafından ilçeye kazandırılan, olimpik standartlara uygun Türkiye’deki ilk ve tek açık hava tırmanma duvarı önünde coşkulu bir törenle gerçekleşti. Törene, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, federasyon yetkilileri, Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Efeler Belediye Meclis Üyeleri, Efeler’deki Sivil Toplum Kuruluşları’nın ve meslek odalarının temsilcileri ve Efelerli sporseverler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan açılış töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Göreve geldiğim günden bu yana dünyada ve Türkiye’de en çok bilinen, en çok ilgi duyulan futbolun dışında da spor yapmak isteyen gençlerimize, çocuklarımıza da bir alan açmak istedik. Ege Bölgesi’nde, bu büyüklükte olimpik başka hiçbir tırmanma duvarı yok. Bu duvarı sporcularımıza kazandırmanın büyük bir mutluluğunu gururunu yaşıyorum. Bunu sizler için yaptık sevgili gençler, sizlerin buralarda spor yapma olanağına kavuşabilmesi için yaptık. Burada, Türkiye şampiyonası oldu ve Balkan Şampiyonası’nın da burada yapılacağıyla ilgili bana söz vermişlerdi, bugün onu da gerçekleştiriyoruz. Gelen tüm sporcu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yalnız bu spor dalında değil, başka spor dallarında da Efeler ilçesini bir marka şehir yapma konusunda, il müdürümüzün de söylediği gibi Efeler’i bir spor kenti yapma konusunda kararlıyız. Bütün belediye meclis üyelerimizle birlikte bunu gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Tüm sporcularımıza tekrar hoş geldiniz diyor ve yarışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ise şöyle konuştu;

“Spor tırmanış, olimpik branşlarımızdan bir tanesi, özellikle son dönemlerde Tokyo Olimpiyatları’yla birlikte gelişme gösteren bir branş. Ülkemizin dört bir yanından sporcularımız, Balkan ülkelerinden, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya’dan gelen sporcularımızla birlikte toplam 81 sporcuyla bugün Efeler’de açılan duvarımızda Balkan Şampiyonası’nı gerçekleştireceğiz. Bu duvarda yapılan şampiyona ülkemizde spor tırmanışta bir adım daha ileriye götüreceği açıktır. Bu duvarın yapılmasında emeği olan başta Efeler Belediyemiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’müz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum, saygı ve selamlarımla tekrar hoş geldiniz diyorum.”

Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürü Cenap Filikçioğlu, Efeler’i sporla anılan bir spor şehri yapmak için çalışacaklarını ifade ederek, “Dağlarından yağ, ovalarından bal akan, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olarak adlandırılan Aydın’ın, ileride bir de en iyi spor kenti, spor şehri yapmak için çalışmaları başlatan sayın Efeler Belediye Başkanımız ile bizim bakanlığımız, sayın bakanımız sayesinde inşallah Aydın’ın sporla anılan spor şehri yapmak için de çalışacağız. Bu turnuvanın burada olması, bu duvarın burada yapılması bizim için çok önemli. Efeler Belediye Başkanı’mıza çok teşekkür ediyoruz. Federasyon başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Balkan Şampiyonası inşallah Aydın’da hayırlı olur ve tüm sporcularımız sağlıklı bir şekilde turnuvayı tamamlarlar" diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Antalyaspor 38 59
7. Beşiktaş 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Sivasspor 38 54
10. Kasımpaşa 38 53
11. Adana Demirspor 37 52
12. Galatasaray 38 52
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ümraniye 36 70
2. Ankaragücü 36 68
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Keçiörengücü 36 49
12. Denizlispor 36 49
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
20°
açık