Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyonası Efeler’de başladı

Efeler Belediyesi ile Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliği ile düzenlenen ’Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyona’sı başladı.

21-22 Mayıs tarihlerinde küçükler ve gençler kategorisinde, lider ve hız branşlarında, Balkan ülkelerinden sporcuların birbirleriyle mücadele edeceği Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyonası Efeler’de düzenlenen yürüyüşle başladı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Spor Tırmanış Türk Milli Takımı, şampiyona için Efeler’e gelen yabancı sporcular, antrenörler ile Adnan Menderes Bulvarı’ndan, yarışlara ev sahipliği yapan olimpik tırmanma duvarının bulunduğu Pınarbaşı Mesire Alanı’na yürüdü. Türk bayrakları, müzikler ve marşlar eşliğinde devam eden yürüyüş renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Atay, yürüyüş sırasında karşılaştığı esnaflarla da selamlaşıp, hayırlı işler diledi, kendilerini Balkan Şampiyonası’na davet etti.

Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyonası’nın açılışı, yürüyüşün ardından Başkan Atay tarafından ilçeye kazandırılan, olimpik standartlara uygun Türkiye’deki ilk ve tek açık hava tırmanma duvarı önünde coşkulu bir törenle gerçekleşti. Törene, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, federasyon yetkilileri, Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Efeler Belediye Meclis Üyeleri, Efeler’deki Sivil Toplum Kuruluşları’nın ve meslek odalarının temsilcileri ve Efelerli sporseverler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan açılış töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Göreve geldiğim günden bu yana dünyada ve Türkiye’de en çok bilinen, en çok ilgi duyulan futbolun dışında da spor yapmak isteyen gençlerimize, çocuklarımıza da bir alan açmak istedik. Ege Bölgesi’nde, bu büyüklükte olimpik başka hiçbir tırmanma duvarı yok. Bu duvarı sporcularımıza kazandırmanın büyük bir mutluluğunu gururunu yaşıyorum. Bunu sizler için yaptık sevgili gençler, sizlerin buralarda spor yapma olanağına kavuşabilmesi için yaptık. Burada, Türkiye şampiyonası oldu ve Balkan Şampiyonası’nın da burada yapılacağıyla ilgili bana söz vermişlerdi, bugün onu da gerçekleştiriyoruz. Gelen tüm sporcu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yalnız bu spor dalında değil, başka spor dallarında da Efeler ilçesini bir marka şehir yapma konusunda, il müdürümüzün de söylediği gibi Efeler’i bir spor kenti yapma konusunda kararlıyız. Bütün belediye meclis üyelerimizle birlikte bunu gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Tüm sporcularımıza tekrar hoş geldiniz diyor ve yarışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ise şöyle konuştu;

“Spor tırmanış, olimpik branşlarımızdan bir tanesi, özellikle son dönemlerde Tokyo Olimpiyatları’yla birlikte gelişme gösteren bir branş. Ülkemizin dört bir yanından sporcularımız, Balkan ülkelerinden, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya’dan gelen sporcularımızla birlikte toplam 81 sporcuyla bugün Efeler’de açılan duvarımızda Balkan Şampiyonası’nı gerçekleştireceğiz. Bu duvarda yapılan şampiyona ülkemizde spor tırmanışta bir adım daha ileriye götüreceği açıktır. Bu duvarın yapılmasında emeği olan başta Efeler Belediyemiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’müz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum, saygı ve selamlarımla tekrar hoş geldiniz diyorum.”

Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürü Cenap Filikçioğlu, Efeler’i sporla anılan bir spor şehri yapmak için çalışacaklarını ifade ederek, “Dağlarından yağ, ovalarından bal akan, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olarak adlandırılan Aydın’ın, ileride bir de en iyi spor kenti, spor şehri yapmak için çalışmaları başlatan sayın Efeler Belediye Başkanımız ile bizim bakanlığımız, sayın bakanımız sayesinde inşallah Aydın’ın sporla anılan spor şehri yapmak için de çalışacağız. Bu turnuvanın burada olması, bu duvarın burada yapılması bizim için çok önemli. Efeler Belediye Başkanı’mıza çok teşekkür ediyoruz. Federasyon başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Balkan Şampiyonası inşallah Aydın’da hayırlı olur ve tüm sporcularımız sağlıklı bir şekilde turnuvayı tamamlarlar" diye konuştu.