Sosyalleşmenin yeni gözdesi parklar oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde arkadaşları ile görüşmek isteyen Aydınlı gençler, kafelerin pandemi nedeniyle müşteri kabul etmemesi üzerine çareyi parklarda buldu.

Kovid-19 pandemisi, ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başlarken, pozitif vaka sayılarında da gözle görülür düşüş yaşanmaya başladı. İl genelindeki korona virüs tablosu vatandaşları sevindirirken il genelinde artan hava sıcaklıkları ile birlikte serinlemek isteyen Aydınlılar da çareyi park ve gölgelik alanlarda buldu. Pandemi ile mücadele kapsamında kafe ve çay bahçelerinin de kapanmasının ardından, sosyalleşmek isteyen Aydınlı gençler ise kent genelindeki parklara akın etti. Sıcak havayı da fırsat bilen gençler, salgının yayılma riskine karşı açık havayı tercih ederken, özellikle merkez ilçe Efeler’de bulunan Nevzat Biçer Parkı, gençlerin gözde yerlerinden oldu.

Pandemi dolayısıyla uzun süre okuldan ve arkadaşlarından uzak kalan Aydınlı gençler, Nevzat Biçer Parkı’na akın etti. Yoğunluğun yaşandığı parkta zaman zaman sosyal mesafe sıfıra kadar düşse de polis ekipleri sık sık gençleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.