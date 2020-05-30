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Sosyal mesafeli sabah sporu

AYDIN GENELİNDE, SABAH SPORU ETKİNLİKLERİNE SOSYAL MESAFE GÖZETİLEREK YENİDEN BAŞLANDI.

Sosyal mesafeli sabah sporu

AYDIN GENELİNDE, SABAH SPORU ETKİNLİKLERİNE SOSYAL MESAFE GÖZETİLEREK YENİDEN BAŞLANDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:37
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Sosyal mesafeli sabah sporu

Aydın genelinde, sabah sporu etkinliklerine sosyal mesafe gözetilerek yeniden başlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süre evde kaldıktan sonra spor yapmak isteyen vatandaşların imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti. Aydın genelinde sabah sporu etkinliklerine sosyal mesafe gözetilerek yeniden başlandı. Vatandaşlar evde tek başlarına spor yapmanın zorluklarından bahsederek toplu olarak profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapmayı özlediklerini belirtti.

Sabah sporu sosyal mesafe kuralına uyularak belirlenen çemberlerin içerisinde hafta içi her sabah saat 8 ile 10 arasında düzenleniyor.

1,5 metrelik aralıklarla çizilen çemberlerde yapılan etkinliklere katılan vatandaşlardan Şadiye Çakın, "Kendim spor yapıyorum. Böyle bir aktivite olduğunu duyunca çok mutlu oldum. Yapılan çalışmalardan çok memnunum. Kuşadası ve Aydın Büyükşehir belediyelerinden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Evde tek başlarına yaptıkları sporun yeterli olmadığını belirten vatandaşlar, bundan sonra da düzenli olarak aktiviteye katılacaklarını belirtti. Bazı vatandaşlar ise üzerlerinde uzun süredir evden çıkamamanın verdiği bir rehavet olduğunu belirterek yapılan spor etkinliği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Profesyonel eğitmeler tarafından yaptırılan sabah sporu Nazilli’de 23 Nisan Parkı’da, Didim’de İnönü Gençlik ve Spor Parkı’nda, Kuşadası’nda İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda, Söke’de Atatürk Parkı’nda yapılıyor.

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