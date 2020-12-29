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Sosyal mesafe, yılbaşı alışverişine yenik düştü
Yeni yılan sayılı günler kala Aydın’ın Efeler ilçesindeki çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşurken, maske kuralına uyan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.
AYDIN 29.12.2020, 15:34
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Yeni yılan sayılı günler kala Aydın’ın Efeler ilçesindeki çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşurken, maske kuralına uyan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.Aydın’da yeni yıl öncesi çarşı ve pazarlar Kovid-19 pandemisine rağmen vatandaşların uğrak yeri oldu. 2020’nin son günlerinde yeni yıla hazırlık yapan vatandaşlar, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde özellikle tarihi Salı Pazarı ve Yağcılar İçi çarşısında yoğunluk oluşturdu. Salı Pazarı’nda meyve tezgahlarına ilgi gösteren vatandaşlar, Yağcılar İçi Çarşısı’nda ise giyim mağazalarına koştu. Zaman zaman sosyal mesafenin kaybolduğu anlar yaşanırken, polis ekipleri çarşı içlerinde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Aydın’daki çarşı ve pazarlarda oluşan yoğunluğun yılbaşı akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.
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