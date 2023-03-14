Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, kültürel miraslarına sahip çıkacak

Kültürel miraslara sahip önemli illerden olan Aydın’da, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri hazırlayacakları sunum ve raporlarla kültürel mirasa sahip çıkmaya hazırlanıyor.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Kültürel Miras ve Değerlerimiz konulu sempozyum gerçekleştirilecek. Öğrencilerde kültürel miraslar ve değerler konusunda farkındalık oluşturulması ve akademik becerilerinin gelişmesi için hayata geçirilen projede, liseli gençler hazırlayacakları sunum ve raporlarla kültürel miraslarına sahip çıkacak. 26 Nisan 2023 tarihinde Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan sempozyum için başvurular başlarken, son başvuru tarihi 17 Mart olarak açıklandı.

Sadece Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin katılabileceği sempozyumda öğrenciler kültürel miras ve değerler eğitimi konularında hazırladıkları bildirileri, sözlü sunum ve poster sunum şeklinde sunacak. Yapılan bilimsel etkinlik ile öğrencilerin kültürel miras ve değerler konusunda farkındalığının artırılmasının yanı sıra bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme, sunum yapma gibi akademik becerilerinin de geliştirilmesi hedefleniyor. Öğrencilerin ilgi gösterdiği sempozyumda seminer ve konferansların da yapılması planlanıyor.