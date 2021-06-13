Söndürülmeden atılan izmarit, Aydın’ı duman altında bıraktı

Aydın-Muğla yolu üzerinde meydana gelen arazi yangını, itfaiye ekipleri ile vatandaşların ve jandarmanın uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Karayolu kenarında başlayan yangının söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıktığı belirtildi.

Yangın saat 15:00 sıralarında Aydın-Muğla Karayolu üzeri Büyük Menderes Nehri Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla istikametinden Aydın istikametine seyir halindeki bir araçtan atıldığı tahmin edilen sigara izmaritinin kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler tali yolu da aşarak tarlaların olduğu bölüme sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında yol kenarındaki ağaçlar tutuştu.

Yangın nedeniyle karayolu ve bölge duman altında kaldı. Zaman zaman görüş mesafesini de etkileyen dumanlara neden olan yangın ekiplerin ve çevredeki vatandaşların çalışmaları sonucu söndürüldü.