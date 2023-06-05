Türkiye’nin verimli topraklarına sahip illerinden birisi olan Aydın’da son yağışlar barajların dolmasını sağlıyor.

Aydın’da son dönemde görülen sağanak yağışlar zaman zaman su baskınlarına sebep olsa da kuraklık tehlikesi altında olan Aydın’a bir nebze de olsa nefes aldırıyor. Mayıs ayında ortalamanın 2 katı yağış alan Aydın’da kuraklık sıkıntısı da rafa kalkmaya başladı. Uzun yıllar ortalamasına göre yıllık metrekareye 626,7 kilogram yağış alan Aydın, bu yıl en kurak kış mevsimini yaşadı. Aydın’da 2023 yılı 1 Ekim 29 Mayıs tarihleri arasında metrekareye 478,9 kilogram yağış düştü.

“Son yağışlar barajları dolduruyor”

Mayıs ayında beklenenden fazla yağışla birlikte barajların doluluk oranları da arttı. Son yağışlarla birlikte Kemer Barajı yüzde 58, Çine Adnan Menderes Barajı yüzde 39, Karpuzlu Yaylakavak yüzde 79, Karacasu Barajı yüzde 94, Çine Topçam Barajı’nın yüzde 27 seviyesine ulaştığı öğrenildi.

Meteoroloji verilerine göre Haziran ayı içerisinde bölgesel olarak devam edeceği tahmin edilen yağışlı havaların barajların doluluk oranlarına da olumlu yönde etki etmesi bekleniyor.