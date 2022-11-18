Son 3 ayda 586 yabancı Aydın’a yerleşti

Türkiye’nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın’da, ikamet izni alan toplam 10 bin 282 yabancı yaşarken, son 3 ayda 586 yabancı uyruklu vatandaş ikamet izni alarak Aydın’a yerleşti.

Ünlü Tarihçi Heredot’un “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü” olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege’ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

18 Ağustos 2022 verilerine göre 9 bin 696 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 10 Kasım 2022 verilerine göre 10 bin 282 olurken yaklaşık 1 ay içerisinde Aydın’a ikamet izni alan 586 yabancı uyruklu vatandaş yerleşti.

Düzenli göç çerçevesinde bulunan bu yabancıların yaklaşık yüzde 45’i Avrupa Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 18’i Asya Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 13’ü Orta Doğu’dan, yaklaşık yüzde 12’si Afrika Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 7’si Amerika Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 2si ise Avustralya Kıtası’ndan Aydın’a geldiği öğrenildi.

Aydın’da ikameti devam eden yabancıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası’nda yaşadığı öğrenilirken yabancıların uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise il genelinde en fazla İngiliz uyruklu vatandaşların olduğu öğrenildi.