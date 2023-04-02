Son 1 haftada 7 zeytin hırsızı yakalandı

Aydın’ın Efeler ve Germencik ilçelerinde çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri son 1 haftada 7 zeytin hırsızını suçüstü yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, asayiş ekiplerince tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da jandarma ekipleri 21 -30 Mart 2023 tarihleri arasında Efeler ve Germencik ilçelerinde gerçekleştirdiği devriyelerde 2 şahsa ait zeytin bahçesinden hırsızlık yapan 7 şüpheliyi çaldıkları zeytinler ile birlikte suçüstü yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen toplanmış zeytinler ise sahiplerine teslim edildi.