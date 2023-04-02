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Son 1 haftada 7 zeytin hırsızı yakalandı
AYDIN (İHA) - AYDIN’IN EFELER VE GERMENCİK İLÇELERİNDE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDEN JANDARMA EKİPLERİ SON 1 HAFTADA 7 ZEYTİN HIRSIZINI SUÇÜSTÜ YAKALADI.
AYDIN 02.04.2023, 10:50
Aydın’ın Efeler ve Germencik ilçelerinde çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri son 1 haftada 7 zeytin hırsızını suçüstü yakaladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, asayiş ekiplerince tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da jandarma ekipleri 21 -30 Mart 2023 tarihleri arasında Efeler ve Germencik ilçelerinde gerçekleştirdiği devriyelerde 2 şahsa ait zeytin bahçesinden hırsızlık yapan 7 şüpheliyi çaldıkları zeytinler ile birlikte suçüstü yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen toplanmış zeytinler ise sahiplerine teslim edildi.