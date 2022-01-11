Sökespor yoluna teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu ile devam edecek

Önceki gün sürpriz bir kararla Hakan Şimşek ile yollarını ayıran Sökespor, jet hızıyla yeni teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu ile el sıkıştı.

Sökepsor’un başına getirilen Gürkan Ferhatoğlu ile sözleşme imzalandı. Yeni teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, "Sökespor ile bugün itibariyle anlaşmış bulunmaktayım. Her iki taraf içinde hayırlı olsun” dedi. Kulüp Başkanı Tamer Makaraç, "Lig’in başında ne dediysek sonunda da Allah’ın izniyle o olacak hayırlı olsun” dedi.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Sökespor sezona Metin Altınay ile başlamış, kötü sonuçların ardından yolların ayrılmasıyla Hakan Şimşek göreve getirilmişti. 16 Kasım 2021 tarihinde ilk idmanına çıkan Hakan Şimşek’le de yollar yaklaşık iki ay sonra ayrıldı. Sökespor lide kalan yoluna yeni teknik direktörü Gürkan Ferhatoğlu ile devam edecek.