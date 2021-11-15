Sökespor, teknik direktör Metin Altınay ile yolları ayırdı

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden E.G. Sökespor, Teknik Direktör Metin Altınay ile yollarını ayırdı.

Geride kalan 3 haftalık performansta, 2 beraberlik 1 mağlubiyet alan Sökespor, son olarak deplasmanda karşılaştığı Efelerspor’a 2-1 mağlup oldu. Alınan sonuçların ardından yönetim kurulunu toplayan Sökespor Kulüp Başkanı Tamer Makaraç, Teknik Direktör Metin Altınay ile yolların ayrılması ile ilgili kararın alındığını açıkladı.