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Sökespor İscehisar’dan bir puan koparabildi

Sökespor hafta sonunda Kuşadası galibiyeti sonrasında mutlak üç puan için gittiği Afyon’da İscehisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

AYDIN 23.06.2021, 21:48
Sökespor İscehisar’dan bir puan koparabildi

Sökespor hafta sonunda Kuşadası galibiyeti sonrasında mutlak üç puan için gittiği Afyon’da İscehisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sökespor, Bölgesel Amatör lig 8. Grup karşılaşmalarının beşinci maçında Afyonkarahisar Kocatepe 1 nolu çim sahada İscehisarspor ile karşılaştı. Nefes kesen mücadelenin ilk devresi 0-0 sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında eşit giden mücadelenin 72. Dakikasında Sökespor Doğukan Güngör’ün golüyle öne geçti. Karşılaşmanın 77. Dakikada Afyon ekibi İscehisarspor skoru eşitleyerek maç 1-1 sona erdi.
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