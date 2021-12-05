Sökespor, Aydın Büyükşehir’i 3 golle uğurladı

Geçtiğimiz hafta Yeşilova galibiyeti ile kendine gelen Sökespor, bu hafta kendi evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor’u ağırladı. 3-0’lık net bir skorla galip gelen Sökespor, puanını 9’a çıkardı ve liderin 5 puan gerisinde, 4.sıraya yerleşti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup’ta oynanan Aydın derbisinde Sökespor ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Emre Bozatlı’nın da sakatlıktan kurutularak formasına kavuştuğu maç güzel bir havada, seyircinin de ilgi gösterdiği bir atmosferde oynandı.

Sökespor’un ilk golü 22. dakikada Volkan Çekiç’ten geldi. Maçın ilk yarısı 1-0 Sökespor’un üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısında 75. dakikada Sökespor Batuhan Boyoğlu ile bir gol daha bulurken; maçta son sözü 90+5’te Ahmet Can Karakaş söyledi. Maç Sökespor’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maç sonunda Sökesporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim seyirci ile kucaklaştı, şarkılar eşliğinde galibiyet sevinci yaşandı.