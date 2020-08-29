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Söke’nin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili geniş katılımlı toplantı

SÖKEDE GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

AYDIN 29.08.2020, 13:43
Söke’nin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili geniş katılımlı toplantı

Söke’nin sorunlarının masaya yatırıldığı Söke Sivil Toplum Örgütleri Platformu toplantısı yapıldı. Söke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı refik Karataş ev sahipliğinde Söke öğretmen evi lokalinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Ak Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Ak Parti İlçe Başkanı Sibel Menderes ve MHP İlçe Başkanı Ömer Akalın, CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, Aydın Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Fatih Akkentli de katıldı.

Söke’nin sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere gerçekleşen toplantıda açılış konuşmasını Söke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Refik Karataş yaptı.

Gerçekleşen toplantının Söke’de bir kucaklaşma, birlik ve beraberlik ve Söke için mücadelenin başlangıcı olmasını dilediğini söyleyen Refik Karataş; “Söke, Kuşadası ve Didim’e lojistik destek veren bir ilçe. Etrafında tarihi yerlerin olduğu, kültür seviyesi yüksek medeni bir ilçe” dedi.

14 maddelik gündem hazırladıklarını belirten Refik Katataş; “Söke’nin trafik ve otopark sorunu, Kaymakamlık binasının yeni yerine yapılması, Söke Çayı ıslahında Söke’ye yakışır bir projenin uygulanması, pandemi döneminde küçük esnafın yaşadığı sıkıntılar, çevre yolu ekonomisinin oluşturulması, Söke’nin girişlerine tanıtım tabelalarının konulması, fakülte binası ve Söke’ye yeni üniversite bölümlerinin açılması, kentsel dönüşüm, garaj ve kültür merkezi gibi yatırımların yapılması, Söke Ovası’nda üreticilerin yaşadığı ilaç sıkıntısı gibi konuları ana başlıklar halinde belirledik. Bu konuların herkes tarafından konuşulmasını, çözümlerin sunulmasını ve sıkıntıların çözümü için konuların takibinin yapılmasını istiyoruz” dedi.

Toplantıda düzenlenen ve daha sonra düzenlenecek toplantılarda konuşulan konuların takipçisi olacak, raporlayacak ve katılımcılar arasında koordinasyonu sağlayacak üç kişilik bir komisyon belirlendi Komisyonda Söke Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı Ümit Coşkun, Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu ile Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Söke Temsilcisi Levent Tuncer yer aldı.

Toplantıda belirlenen maddeler üzerinde katılımcılar söz alırlarken; Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Aydın Büyükşehir Belediyesi adına Koordinatör Fatih Akkentli yapılan çalışmalar ve düşünülen projeler hakkında önemli bilgiler verdi.

Benzer toplantıların devam ettirilmesi kararı alınırken; toplantıların periyodik aralıklarla sürdürüleceği ifade edildi.

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