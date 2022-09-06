Söke’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü törenle kutlandı.

Söke’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama törenleri çelenk sunumu ile başladı. Atatürk büstüne Söke Kaymakamlığı ve Söke Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Söke Belediye Başkan Vekili Mustafa İberya Arıkan yaptı. Dr. Arıkan konuşmasında; “6 Eylül’de Söke’de olmak, 6 Eylül’de Söke’yi yaşamak ne büyük bir gurur. 100. onur yılına kavuştuğumuz Kurtuluş Bayramımız hepimize kutlu olsun. Mangal Dağı’ndan, Metristepe’den, Duatepe’den, Kocatepe’den, Çiğiltepe’den Dumlupınar’dan coşkun bir sel gibi akıp bize özgürlüğümüzü getirenlere selam olsun. Tüm kahraman komutanlarımıza ve onların korkusuz askerlerine selam olsun. Kurtuluş yolunda ölümü göze alan Kuvayı Milliyecilerin ruhlarının huzura kavuştuğu kurtuluş gününden tüm hemşerilerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Belediye Başkan Vekili Mustafa İberya Arkan, açıklamasının devamında "Bu onurlu günün 100. yılını kutlarken “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” diyen Mustafa Kemal’in milletine olan inancıyla Cumhuriyetimize ve geleceğimize sahip çıkıyor, yarınlara güvenle bakıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, ülkemizin şanlı tarihini öğretmeyi kendimize bir görev biliyor, tarihimizden aldığımız güçle Kuvayı Milliye’nin şehri Söke’yi geleceğe hazırlıyoruz. Çünkü biz, bastığımız toprağın sadece toprak olmadığının bilincindeyiz. Oğlunu hiç düşünmeden şehit olmaya gönderen anaları, vatan uğruna kaybettiği evladına ağlamayan babaları, küçük yaşta cephede savaşan yiğitleri ve Kuvayı Milliye ruhunu bir an bile unutmuyoruz. Bizler biliyoruz ki; zaferi ancak inananlar ve kazananlar kutlar. 17 Mayıs 1919’dan 6 Eylül 1922’ye, 3 yıl 3 ay 20 gün süren karanlığın ardından sonsuza dek aydınlığa kavuştuğumuz bu kutlu gün vatanımızın kıymetini bilenlere, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızdaki hilalle yıldızın anlamını bilenlere, derdi vatan olanlara bir kez daha kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri Nisa Gül Yörük ve Hanife Bahçeci, Sökeli şair Aşır Tunca’nın şiir okuduğu törende Söke Halk Eğitim Müdürlüğü ile Söke Belediyesi Halk oyunları ekiplerinin yanında KKTC ve Gürcistan Halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Törene, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, milletvekilleri, protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.