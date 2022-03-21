Söke’nin doğal süsü, koruma altına alınacak

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan tüylü çan çiçeği, Tür Eylem Planı kapsamında koruma altına alınacak.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi ve doğal güzellikleri ile adeta açık hava müzesi olan Aydın’ın Söke ilçesinde yayılış gösteren tüylü çan çiçekleri koruma altına alınacak. Dünyada sadece Söke’de yetişen Campanula Vardariana Bocquet türü çan çiçeği için Tür Eylem Planı hazırlandı. Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney başkanlığında gerçekleştirilen Çan Çiçeği Tür Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı’nda 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ile 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Eylem planı kapsamında, türlerin doğal yayılış alanlarının korunarak, bilgilendirme ve tanıtım ile toplumsal farkındalığı yükseltme amaçlı çalışmalar yürütülecek.

Söke Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Güney’in yanı sıra ilgili kurumların temsilcileri katıldı.