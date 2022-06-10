Sökeli öğrenciler çevre kirliliğine dikkat çekti

Öğretmenler Dersim Özel, Ersin Akbaba ve Huriye Can Özkan önderliğinde yapılan etkinlikte, öğrenciler çevre kirliliğine dikkat çekti. Çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılamak üzere gerçekleştirilen etkinlikte ellerine çöp poşetlerini alan öğretmen ve öğrenciler atık topladı. Birçoğu geri dönüşüm malzemesi olan atıkların geri dönüşüme kazandırıldığı ifade edildi.