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Sökeli öğrenciler çevre kirliliğine dikkat çekti

Söke Yenidoğan 75. Yıl İlkokulu çevre günü ve haftası etkinlikleri çerçevesinde çevre temizliği etkinliği ile farkındalık oluşturdu. Okul öğretmen ve öğrencileri Yenidoğan Mahallesi’nde okul çevresinde poşet poşet atık topladı.

AYDIN 10.06.2022, 15:06 10.06.2022, 15:32
Sökeli öğrenciler çevre kirliliğine dikkat çekti

Öğretmenler Dersim Özel, Ersin Akbaba ve Huriye Can Özkan önderliğinde yapılan etkinlikte, öğrenciler çevre kirliliğine dikkat çekti. Çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılamak üzere gerçekleştirilen etkinlikte ellerine çöp poşetlerini alan öğretmen ve öğrenciler atık topladı. Birçoğu geri dönüşüm malzemesi olan atıkların geri dönüşüme kazandırıldığı ifade edildi.

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