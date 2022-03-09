Sökeli öğrenci Zeynep Tezgin, ilçeye birincilik gururu yaşattı

İstiklal Marşı’nı şiir olarak okuma yarışması Aydın il finalleri yapıldı. Anasınıfları, İlkokullar, Ortaokullar ve Liseler olmak üzere 4 farklı kategoride yapılan yarışmada, ortaokullar kategorisinde birincilik Söke’ye geldi.

Yarışmada Söke’yi temsil eden 100. Yıl Atatürk Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Zeynep Tezgin, Aydın il birincisi oldu. Sahnedeki performansı ve koreografisi ile dikkat çeken 100. Yıl Atatürk Ortaokulu ve öğrencisi Zeynep Tezgin Söke’ye birincilik gururu yaşattı.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlçemize büyük gurur yaşatan öğrencimize, okul yönetimine ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz” denildi.