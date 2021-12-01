Son Dakika
Bakan Bilgin: (Asgari ücret görüşmeleri) "İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye’nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır. Toplumda bir adalet duygusunu, sosyal dayanışmayı da güçlendirecektir."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Şura sonrasında Meclis’e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."
Sökeli Muhtar Adnan Çandır vefat etti
Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Aslanyaylası Mahalle Muhtarı Adnan Çandır vefat etti.
AYDIN 01.12.2021, 13:22
Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Aslanyaylası Mahalle Muhtarı Adnan Çandır vefat etti.
Bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olan Aslanyaylası Mahalle Muhtarı Adnan Çandır hayatını kaybetti. 2019 Nisan ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerle birlikte göreve gelen ve çevresinde sevilen muhtar Adnan Çandır’ın vefatı başta muhtarlar camiası ve Aslanyaylası Mahallesi olmak üzere, Söke’de büyük üzüntü oluşturdu.
58 yaşında hayata veda eden Muhtar Adnan Çandır evli ve 3 çocuk babasıydı. Adnan Çandır’ın Perşembe günü öğle namazı sonrası Aslanyaylası’nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Adnan Çandır, yaklaşık iki hafta önce muhtarlık görevini azası Muhsin Uysal’a devretmişti.