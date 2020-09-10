banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif Covid-19 testi
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif Covid-19 testi
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün

Sökeli İbrahim her yerde aranıyor

KAYIP İBRAHİM ÇAM

AYDIN 10.09.2020, 14:09
2
Sökeli İbrahim her yerde aranıyor

Söke’de iki gün önce evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan İbrahim Çam (26) her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre iki gün önce babasıyla kavga ettikten sonra Aydın Caddesi üzerinde bulunan evlerinden ayrılan İbrahim Çam, ortadan kayboldu. Ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan incelemede, kayıp genç İbrahim’in en son Kuşadası’na bağlı Davutlar Mahallesi Mezarlığı’nda görüldüğü ve ardından Davutlar minibüsü ile Söke’ye giriş yaptığı tespit edildi. Emniyet güçlerinin ve ailenin arama çalışmaları devam ederken, kayıp gencin yakınları, İbrahim Çam’ı gören, duyan veya bilgisi olanların polis, jandarma veya 0541 342 28 16 numaralı telefona bilgi vermesini istiyor.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0