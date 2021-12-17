Sökeli hayırseverler okula kütüphane kazandırdı

Aydın’ın Söke ilçesinde hayırsever vatandaşlar tarafından Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ne kütüphane kazandırıldı. Oturma düzeni, dekorasyonu ile dikkat çeken kütüphanede büyük ekran dokunmatik bilgi ekranı gibi donanımlar da dikkat çekerken, kütüphanenin açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış törenine Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutanı Kurmay Albay Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere davetliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende okulun adının verildiği Şehit Pilot Emre Acar’ın ailesi ile kütüphanenin yapımında katkıları olan hayırseverler Muharrem Pınar, Lamia Çalık, Zafer Baran, Özcan Acar da bulundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan okul öğrencilerinden Eftelya Güven; “Kütüphanemiz bilgiye giden yolda bize en büyük rehber olacaktır. Kütüphanemizin okulumuza hayırlı olmasını dilerim. Kitap en iyi dostumuz. Bizlere kütüphanemizi kazandıran herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutanı Kurmay Albay Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli tarafından hayırseverlere plaketleri takdim edildi.

Katılım ve katkılarından dolayı herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Kaymakam Ümit Hüseyin Güney konuşmasında; “Kütüphaneler öyle olmalı ki sizi çağırmalı, davet etmeli. Sıcaklığı yüreğinizi ısıtmalı, orada huzur bulmalısınız. Şimdi tam hayal ettiğim bir kütüphanedeyiz. Açılışını yaptığımız kütüphane beni ziyadesiyle mesut etti. Bu standart ve özellikleri taşıyor. İnanıyorum ki çocuklarımız hiçbir zorlama olmadan burada okuma alışkanlıklarını elde edecekler. Çocuklarımız iyi yetişmiş şekilde aydınlık geleceğimiz ve gelişmişlik seviyesini inşa edecekler” diye konuştu.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney Şehit Pilot Emre Acar’ın ailesi ile yakından ilgilenirken, kütüphanenin oluşturulmasında emeği olan hayırseverler Muharrem Pınar, Lamia Çalık, Zafer Baran, Özcan Acar’a da ayrıca teşekkür etti. Açılış töreni ikram ile son buldu.