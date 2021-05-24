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Söke’deki yangınlar korkuttu

Aydın’ın Söke ilçesi Özbaşı Mahallesi’nde saman deposundaki yangın ile arazide çıkan diğer yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

AYDIN 24.05.2021, 12:58
Söke’deki yangınlar korkuttu

Aydın’ın Söke ilçesi Özbaşı Mahallesi’nde saman deposundaki yangın ile arazide çıkan diğer yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ziya Gökalp Kuran’a ait çiftlikte bulunan samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler ve aynı saatlerde başka noktada makilik alan yangınına müdahalede bulunan ekipler söndürme çalışmalarına katıldı. Sabaha kadar süren yangında ekipler gündüz saatlerinde soğutma çalışmalarına devam etti.

Ayrıca, yine Özbaşı Mahallesi’nde çıkan diğer yangın ise rüzgarın etkisiyle büyüdü. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 50 hektarlık alanın zarar gördüğü ifade edildi.
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