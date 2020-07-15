Söke’deki yangına 4 helikopter, 20 arazöz müdahale etti

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi sınırları içindeki makilik alanda yangın çıktı. Çam ağaçlarının da bulunduğu ve sarp kayalık olan alandaki yangına güçlükle müdahale edilebildi.

Arazi koşullarının zorlu olduğu alana 4 helikopter ve 20 arazözün yer aldığı ekiplerce müdahale edildi. Yangın rüzgar ve çam kozalaklarının da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın saatler sonra kontrol altına alınabilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.