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Söke’deki yangına 4 helikopter, 20 arazöz müdahale etti
YANGINA DÖRT HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ
AYDIN 15.07.2020, 17:29
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Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi sınırları içindeki makilik alanda yangın çıktı. Çam ağaçlarının da bulunduğu ve sarp kayalık olan alandaki yangına güçlükle müdahale edilebildi.
Arazi koşullarının zorlu olduğu alana 4 helikopter ve 20 arazözün yer aldığı ekiplerce müdahale edildi. Yangın rüzgar ve çam kozalaklarının da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın saatler sonra kontrol altına alınabilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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