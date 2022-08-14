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Söke’deki yangın kısa sürede kontrol altına alındı: 3 dönümlük arazi zarar gördü

Aydın’ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı, yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

AYDIN 14.08.2022, 14:04
Söke’deki yangın kısa sürede kontrol altına alındı: 3 dönümlük arazi zarar gördü

Aydın’ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı, yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, Söke ilçesi Konak Mahallesi Devlet Hastanesi karşısında bulunan Dededağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangına arazözler ile müdahale edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemelerde yangında 3 dönümlük alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, aynı bölgede geçtiğimiz Cuma günü de yangın çıkmış korkulu anlar yaşanmıştı.

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