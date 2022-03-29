Söke’deki Tarım Fuarı’nda jandarmanın standı ilgi gördü

Aydın-Söke İlçesinde düzenlenen 27’nci Tarım Fuarına Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan stant ilgi gördü.

Aydın-Söke İlçesinde 27’nci Tarım Fuarı düzenlendi. Düzenlenen fuarda Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan tanıtım standında; başta jandarma trafik, jandarma çevre koruma ve diğer birimlerde görevli personel tarafından jandarmayı tanıtan çeşitli materyaller sergilenerek vatandaşlara jandarmanın görevleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik olarak vatandaş-jandarma işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Özel olarak imal edilmiş olan emniyet kemeri simülasyon aracı ile vatandaşlar uygulamalı trafik kazası senaryosuna dahil edilerek, emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığı hususu somut bir şekilde vatandaşlara gösterildi. Tarım ile uğraşan vatandaşlara kullandıkları traktörlerde koruma çerçevesi olarak adlandırılan ROPS Sistemi’nin hayat kurtarıcı öneme sahip olduğu uygulamalı olarak anlatıldı. Vatandaşlara traktörlerine ROPS Sistemi ile römork ve tarım aletlerinde görünürlüğü artırıcı reflektör kullanılması konusunda bilgilendirilmelerde bulunuldu. Ayrıca fuara katılan tüm vatandaşlara emniyet ve asayişin sağlanması ve çevre koruma temalı el broşürleri dağıtılarak, çocuk katılımcılara da çevre ve trafik kuralları temalı boyama kitapları ile jandarma temalı balonlar hediye edildi.