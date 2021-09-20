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Söke’deki okullarda dezenfeksiyon çalışması

Söke Belediyesi devam eden Covid-19 salgın sürecinde mücadele çalışmalarına devam ediyor.

AYDIN 20.09.2021, 11:02
Söke’deki okullarda dezenfeksiyon çalışması

Söke Belediyesi devam eden Covid-19 salgın sürecinde mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Tedbiri elden bırakmayan Söke Belediyesi yüz yüze eğitimin başladığı okullarda, sağlıklı bir ortam oluşturmak ve salgın hastalıklarla mücadele etmek amacıyla dezenfeksiyon çalışması yaptı. Daha önce okullarda yaptığı temizlik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Söke Belediyesi bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilçe merkezindeki okulların sınıfları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in talimatıyla, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan dezenfektasyon çalışmaları memnuniyet oluşturdu.

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